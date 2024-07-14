Строительство школы в мытищинском ЖК «Ярославский» идет по графику

В первый день осени первый звонок прозвучит и еще в одной новой школе. Завершается строительство образовательного учреждения на 1650 мест в микрорайоне № 16 (ЖК «Ярославский») рядом с уже работающими школой № 32, в чей образовательный кластефр и впишется новое учреждение, передает пресс-служба администрации городского округа.

Оперативное выездное совещание на объекте провел исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник. В учебном корпусе и на прилегающей территории идут заключительные работы. Все они ведутся в соответствии с графиком.1 сентября школа откроет свои двери для юных мытищинцев.

На 22 тысячах квадратных метров расположатся 66 учебных классов. Помещения для изучения естественнонаучных предметов разделено на несколько зон: для изучения теории и применения знаний на практике.

На территории расположен современный спортивный комплекс с футбольным полем с искусственным газоном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.