Строительство школы в мкр Восточный проинспектировал глава Одинцовского округа

Строительство новой школы на 1 100 мест продолжается в микрорайоне «Восточный» Звенигорода. Готовность объекта составляет 72%, в здании продолжаются отделочные и фасадные работы, на прилегающей территории идет благоустройство. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас работы ведутся в хорошем темпе — объект должны сдать летом 2025 года. Основное внимание на данном этапе сосредоточено на втором корпусе. Подрядчик делает кровлю, устанавливает окна, монтирует внутренние перегородки, прокладывает инженерные сети и завершает отделку фасадов. В первом блоке внутренние работы уже закончены, идет финальная уборка и монтаж оборудования. В строительстве задействовано почти 200 человек. На территории будущей школы одновременно идет благоустройство: готова асфальтовая основа стадиона, впереди — укладка резинового покрытия, а также обустройство парковки», — сообщил Андрей Иванов.

В современном 4-этажном здании школы разместятся 64 кабинета. Блок начальной школы включает в себя учебные классы, спортзал с раздевалками, помещение группы продленного дня. В общешкольном блоке предусмотрены основные учебные кабинеты, медицинский блок, актовый зал на 440 мест, два спортивных зала, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 мест с пищеблоком.

На прилегающей территории будут сформированы несколько функциональных зон для спорта, отдыха и учебы, а также обустроена парковка. Спортивное ядро будет включать стадион с беговой дорожкой, площадки для баскетбола, волейбола и гимнастики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.