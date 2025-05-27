Строительство школы № 7 в Дзержинском Люберец завершат в августе 2025 года

Строящаяся школа № 7 на улице Угрешская в Дзержинском городского округа Люберцы будет сдана в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В настоящее время в школе ведется работа по внутренней отделке помещений, завершается прокладка инженерных коммуникаций, укладка плитки на полу и в санузлах, специалисты приступили к финишной отделке СМЛ-панелями, стартовало благоустройство территории», — сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он отметил, что воспитательно-образовательный комплекс, в состав которого входит школа на 1 100 мест и детский сад на 100 мест, возводится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Объект очень важен для города, подрядчик понимает поставленную перед ним задачу и планирует передать здание управлению образования уже в августе, чтобы у специалистов было время подготовить школу к 1 сентября. На сегодня на объекте работают более 250 человек», — заключил глава.

В текущем году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов: возведение воспитательно-образовательного комплекса, школы, четырех детских садов, двух поликлиник, провести капитальный ремонт семи объектов, а также закончить реконструкцию стадиона «Торпедо».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.