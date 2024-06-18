Строительство самой большой школы в Ступино вышло на финальную стадию

Строительство самой большой школы в Ступино вышло на финальную стадию. Стройплощадку посетил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских вместе с профильными заместителями, представителями депутатского корпуса, общественности, передает пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Строительная готовность объекта — около 90%. На стройплощадке трудится порядка 155 человек и 4 единицы техники. Подрядчик завершил кровельные и фасадные работы. Специалисты ведут внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных сетей.

Параллельно продолжается благоустройство пришкольной территории. Здесь появится стадион, зона воркаута, спортивные площадки, территория для игр и отдыха, пространство для общешкольных мероприятий.

По словам Константина Чемшита, начальника участка ООО «Воздвижение», генерального подрядчика проекта, рабочие формируют дорожно-тропиночную сеть, устанавливают тренажеры, элементы спортивной и игровой площадок.

Здание площадью свыше 16,2 тыс. кв. м включает в себя блоки для основной и старшей школы, младших классов, общешкольные помещения. Школу оборудуют пандусами и электрическими подъемниками.

«Это будет самая большая школа в округе. Здание рассчитано на 825 школьников. Рабочие приступили к чистовой отделке и благоустройству прилегающей территории. 1 сентября школа примет своих первых учеников. Надеюсь, нашим жителям, особенно юным ступинцам, новая школа понравится», — сказал Сергей Мужальских.

Учебное заведение снизит нагрузку на ряд школ и обеспечит обучение школьников в одну смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.