Строительство пристройки к Внуковской школе в Дмитрове завершат в 2025 году

В Дмитрове продолжается строительство пристройки к Внуковской школе, которая обеспечит 350 дополнительных учебных мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

В новом здании планируется разместить:

столовую с пищеблоком;

спортивный зал;

актовый зал;

14 основных кабинетов;

13 специальных кабинетов (зона естественно-научного цикла, кабинеты иностранного языка (лингафонные кабинеты) кабинеты информатики, мастерские для трудового обучения).

Дополнительно здесь будут организованы помещения для групп продленного дня. Также будет создана библиотека с медиатекой, что обеспечит учащимся доступ к современным образовательным ресурсам.

«Продуманная планировка современных помещений обеспечит комфортное пространство для учебы и дополнительных занятий. Пристройка позволит ликвидировать вторую смену. На данный момент в школе обучается 616 человек, из них 257 — во вторую смену. Большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории, где будут созданы качественные площадки для спорта и отдыха на свежем воздухе», — подчеркнул глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Общая площадь нового учебного корпуса составит более 7,7 тыс. кв. метров. Завершение всех работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.