Строительство пристройки к школе и детсада начнут в Раменском округе в 2025 году

В рамках госпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» в Раменском округе в 2025–2027 годах запланировано строительство нового детского сада и пристройки к школе, а также ремонт ряда культурных объектов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В городе появится новый детский сад на 225 мест на улице Молодежной. Подрядчиком выступает компания с многолетним опытом возведения социальных объектов. Строители уже приступили к работам.

Кроме того, в селе Софьино будет построена пристройка на 200 мест к местной средней общеобразовательной школе. Сроки реализации строительства — 2025–2026 годы. В настоящий момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для проектирования и строительства.

Помимо строительных работ, в 2025 году в Раменском округе также намечен ремонт ряда социальных объектов: стадиона «Спартак» в поселке Быково (ремонт помещений и благоустройство территории), открытого балкона в ДК «Гжелка» в поселке Рыбхоз, Раменской центральной библиотеки на улице Советской (создание модельной библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта «Культура»), ДК «Строитель» в поселке Комбината Стройматериалов-1, ДК «Современник» в поселке Ганусово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.