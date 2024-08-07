Строительство пристройки к Молоковской школе в Ленинском округе завершено

Министерством жилищной политики Московской области 1 августа выдано разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к Молоковской школы на 237 мест в подмосковном Ленинском округе. Строительство велось в рамках инвестиционного проекта, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Трехэтажное здание площадью 3,6 тыс. кв. м вмещает 237 школьников и включает в себя 10 учебных классов, спортивный и универсальный залы, столовую на 80 мест, а также административные кабинеты. Со 2 сентября здесь начнется обучение детей с 1 по 4 класс, живущих неподалеку. Ранее многим из них из-за нехватки мест приходилось ездить в школу в деревню Мисайлово», — рассказал глава городского округа Станислав Каторов.

Ко 2 сентября в Ленинском городском округе также планируют открыть две большие школы для юных жителей крупных микрорайонов — «Южная Битца» и «Восточное Бутово». В Битце школу на 1550 мест возводят при поддержке правительства Московской области, в Боброво — на 1500 мест, по инвестиционному контракту.

«Обе школы — долгожданные для данных территорий, критически важно открыть их к началу нового учебного года. Для этого ввод в эксплуатацию планируем уже летом, контролируем соблюдение сроков на каждом этапе. Также до конца календарного года планируем получить разрешение на ввод двух школ по 1100 мест в новых жилых комплексах „Горки парк“ и „Эко Видное 2“, самой большой школы в Ленинском округе на 1675 мест в „Первом квартале“, — отметил Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.