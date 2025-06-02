Строительство поликлиники на 750 посещений в Ленинском округе завершится в июне

В Ленинском городском округе подходят к завершению работы в здании строящейся поликлиники на 750 посещений в смену в ЖК «Южное Видное» возле деревни Сапроново. Ее возводят в рамках госпрограммы Московской области. Медучреждение будет принимать как взрослое население, так и детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Строительные, отделочные и пуско-наладочные работы завершены в полном объеме, также уже завезли мебель и оборудование. Осталось выполнить благоустройство прилегающей территории, завершить установку ограждения, провести клининг в помещениях и расставить мебель. Планируем сделать это уже в первой половине июня», — рассказал руководитель проекта генподрядной организации Максим Горшков.

Уточняется, что в поликлинике есть взрослое отделение на 500 посещений в смену и детское — на 250 посещений, а также отделение травматологии. Медучреждение оснащено всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе тяжелым — для выполнения маммографии, флюорографии, компьютерной томографии и магнитно-резонансной терапии. В шестиэтажном здании разместились кабинеты УЗИ, стоматология, процедурные, кабинеты неотложной помощи, дневной стационар. Поликлиника заработает уже этим летом.

«При поддержке правительства региона мы откроем уже вторую большую поликлинику в этом году. Кроме укрепления первичного звена здравоохранения, мы также создаем условия для оказания специализированной медпомощи нашим жителям. Благодаря содействию губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в ближайшей перспективе — строительство нового корпуса перинатального центра и капитальный ремонт действующего здания стационара Видновской клинической больницы», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.