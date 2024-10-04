Строительство общежития МГИМО в Одинцове идет по графику

Здание студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) построят в Одинцовском городском округе. Подрядчик ведет устройство кровли, кладку вентиляционных шахт, устройство наружных стен, а также монолитные работы, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского горокруга.

Четырехэтажное здание общежития будет оснащено всем необходимым для комфортного проживания и учебы: в корпусе разместятся жилые комнаты, коворкинг, служебно-хозяйственные помещения, административный блок, комнаты для отдыха. По проекту все комнаты для студентов двухместные. В каждом своя ванная и встроенная кухня. Общая площадь здания составит около 4 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.

«Работы на объекте ведутся в графике. Проблемных вопросов у подрядчика нет. Материалы все на площадке. Ввод объекта будет обеспечен к 1 сентября 2025 года», — прокомментировал начальник управления капитального строительства Минстроя Московской области Виталий Ирьян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.