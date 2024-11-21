Строительство нового жилого квартала в Реутове идет с опережающими темпами

Строительная компания DOGMA продолжает реализацию первой очереди жилого квартала EVO в Реутове. В настоящее время на стадии возведения 4 многоквартирных дома. Строительство идет с опережающими темпами. На стройплощадке задействовано 13 единиц техники и более 140 специалистов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Корпуса № 1 и № 2 уже возведены. На них завершен монтаж кровельного оборудования, завершается кладка внешних стен. Сейчас рабочие активно ведут монтаж оконных и балконных блоков — уже выполнено 50% остекления.

Начинается монтаж навесного вентилируемого фасада. Большая часть работ сейчас сфокусирована внутри зданий: там продолжаются каменные работы по возведению стен, специалисты занимаются устройством внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, а также систем внутреннего электроснабжения и СС. Начали также внутреннюю отделку технических помещений.

Завершаются земляные работы по устройству котлована корпусов № 3 и № 4, выполняются работы по устройству фундаментных плит подземного паркинга и жилых корпусов.

Вместе с тем рабочие уже приступили к монолитным работам — сейчас возводятся конструкции стен -1 этажа паркинга. Установили два башенных крана.

Также на объекте уже готовят площадку для строительства корпуса № 5. Рабочие приступили к устройству шпунтового оборудования.

В этом году проект жилого квартала EVO обошел десятки конкурентов и вышел в финал престижной московской премии URBAN Awards в номинации «Город будущего. Проект комплексного освоения территории».

Жюри оценили высокую значимость комплекса для развития инвестиционного и градостроительного потенциала города.

Реализация всего проекта предусматривает 3 этапа строительства, в рамках которых девелопер возведет в Реутове свыше 330 тыс. кв. метров современного жилья с подземными и наземными паркингами, коммерческими помещениями на первых этажах и построит социальную инфраструктуру.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.