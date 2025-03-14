Строительство нового подземного перехода стартовало в Люберцах

В городском округе Люберцы началось строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Смирновской, сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«В настоящее время ведутся работы по погружению шпунта для дальнейшего устройства лестничных сходов на четной стороне Октябрьского проспекта возле дома № 170/7. Общая длина нового подземного перехода составит более 63 м, ширина и высота — свыше 4 м. Переход будет оборудован четырьмя закрытыми лестничными сходами, что обеспечит пешеходам удобный доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на ул. Смирновскую. Для маломобильных граждан предусмотрено устройство подъемной платформы», — отмечается в сообщении.

Также продолжается строительство подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта и ул. Красной. В настоящее время завершены работы по устройству лестниц, тоннельной части и обустройству внутренних инженерных систем. В ближайшее время планируется приступить к внутренней отделке.

Завершить строительство двух подземных переходов планируется в конце 2025 года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.