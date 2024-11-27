Строительство нового детского сада стартовало в Красногорске

В ЖК «Опалиха О3» Красногорска началось строительство детского сада с ясельными группами. Здание будет иметь общую площадь около 3,5 тыс. квадратных метров и будет рассчитано на 140 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В детском саду будут обустроены игровые комнаты, спальни, спортивный зал, медицинский кабинет и столовая. Также будет построен одноэтажный хозяйственный блок.

Строительство детского сада началось по извещению, которое поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Новый объект социальной инфраструктуры будет готов в 2026 году.

Уже сейчас на территории ЖК «Опалиха О3» есть школа на 825 мест и детский сад на 350 воспитанников. Строительство нового детского сада позволит обеспечить местами в дошкольных учреждениях ещё больше детей.

Это не первый социальный объект, который строится в ЖК «Опалиха О3». Ранее здесь уже была открыта школа, а теперь появится еще один детский сад. Это говорит о том, что застройщик уделяет большое внимание развитию социальной инфраструктуры в районе.

Строительство детского сада — это важное событие для жителей ЖК «Опалиха О3» и всего Красногорска. Новый детский сад позволит родителям быть уверенными в том, что их дети получат качественное дошкольное образование и будут готовы к школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.