Американская неонацистская группировка The Base заявила об убийстве полковника СБУ в Киеве, хотя ранее глава ведомства Малюк* обвинял в этом двух граждан Азербайджана. Боевики утверждают, что это лишь начало их «охоты». Однако по словам политического обозревателя Андрея Пинчука, ситуация выглядит подозрительно, сообщает «Царьград».

Украинское отделение The Base, запрещенной в ряде стран, взяло на себя ответственность за ликвидацию офицера СБУ Воронича. Ранее Малюк* называл виновными двух азербайджанцев, якобы «агентов ФСБ», которых ликвидировали без суда. The Guardian подтвердила эту информацию.

Интересно, что погибший полковник, по некоторым данным, участвовал в антироссийских акциях и сотрудничал с ЦРУ, финансировавшим его отдел. Это наводит на мысль, что заявление The Base может быть попыткой скрыть истинных заказчиков.

Как пояснил политолог Андрей Пинчук, подобные «вбросы» часто указывают на причастность спецслужб. Их подразделения информационного сопровождения создают ложные следы, чтобы отвести подозрения от реальных исполнителей.

Ранее эксперты допускали, что убийство могло быть связано с внутренними разборками в СБУ или деятельностью MI-6 и ЦРУ, устраняющих компрометирующие свидетельства.

*Василий Малюк включен в российский список террористов и экстремистов.