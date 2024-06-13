Строительство детско-взрослой поликлиники продолжается в Ногинске

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В Московской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на улице 2-я Глуховская в Ногинске продолжается строительство новой современной поликлиники для взрослых и детей. Медучреждение сможет ежедневно принимать 350 взрослых посетителей и 150 детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

В настоящее время на объекте выполняются работы по устройству котлована, выносу наружных инженерных сетей.

Согласно проектному решению, трехэтажное здание представляет собой объем сложной в плане формы. Здание состоит из входных групп, помещений охраны, смотрового фильтр-бокса с отдельным входом, кабинетов неотложной помощи, клинико-диагностической лаборатории, дневного стационара, а также терапевтического и педиатрического отделений с кабинетами профильных специалистов. Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием.

На прилегающей территории появится парковка, детские игровые площадки, зоны отдыха с тротуарами, а также территорию озеленят кустарниками.

Поликлиника предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской, в том числе первичной врачебной медико-санитарной помощи взрослому и детскому населению на территории Богородского городского округа. Численность прикрепленного населения составит более 40 тысяч человек.

Завершить строительство планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.