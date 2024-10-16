Строительство больничного комплекса в Хотькове завершат до конца 2024 года

В городе Хотьково Сергиево-Посадского округа близится к завершению строительство нового медицинского комплекса с поликлиникой. В настоящее время подрядчики заканчивают работы по отделке фасада, настройке инженерных систем, установку мебели и медицинского оборудования. Планируется, что строительство будет завершено до конца 2024 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот больничный комплекс построен в рамках национального проекта «Здравоохранение». Он состоит из трех корпусов. В одном из них разместится поликлиника, в другом — консультативно-диагностический центр, а в третьем — круглосуточный стационар на 60 коек. Также здесь будет подстанция скорой помощи и парковка более чем на 100 автомобилей.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» также строятся фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические медицинские осмотры в удобное для граждан время и много другое.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.