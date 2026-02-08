Строительные леса снимут с дома № 140 в Сергиевом Посаде после десяти лет реставрации

Дом № 140 на проспекте Красной Армии, пострадавший от пожара в 2015 году, может освободиться от строительных лесов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы, ответственный секретарь попечительского совета Фонда развития г. Сергиев Посад Сергей Пахомов.

Здание принадлежит Троице-Сергиевой Лавре. На протяжении десяти лет здесь проводились работы по расчистке от завалов, полностью демонтировали перекрытия и укрепляли конструкции. Однако снаружи здание выглядит заброшенным: заколоченные окна, строительные леса. Работы по восстановлению велись за счет частных пожертвований и иных внебюджетных источников, поэтому процесс движется не так быстро, как хотелось.

«В этом году мы наконец получим техническую возможность приступить к фасадам. Для этого полностью заменили конструкцию крыши, укрепили и изолировали фундаменты по периметру, углубили цокольный этаж — это позволило разместить коммуникации. Внутреннее пространство полностью расчищено. Наша задача — скорее убрать реставрационные леса», — отметил депутат.

Работы ведутся в соответствии с режимом реставрации объекта культурного наследия. Напомним, что сгоревшее здание входит в число охраняемых памятников архитектуры. Было построено в XIX веке и долгие годы до революции здесь располагалась Лаврская гостиница. В советское время — это один из Домов Советов и знаменитый в городе ресторан «Север».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.