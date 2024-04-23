Строительная готовность школы в мкр Сухарево Мытищ составляет 30%

сегодня в 13:22

Продолжается строительство новой школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Сухарево Мытищ. Строительная готовность составляет 30%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование».

«Подрядчик ведет монолитные работы на уровне 3-4 этажей здания. На объекте более 130 рабочих и 6 единиц техники. Одновременно продолжается кладка наружных стен, устройство инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Согласно проекту, в новом четырехэтажном здании школы площадью более 17,7 тыс. кв. метров обустроят просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую с пищеблоком полного цикла, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории оборудуют стадион с беговыми дорожками, установят детские игровые и спортивные площадки. Планируется обустроить и зоны отдыха, а также места для общешкольных мероприятий.

Завершить работы и сдать объект планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.