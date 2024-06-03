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Строительная готовность школы в Пушкинском округе составляет более 50%

В городском округе Пушкинский, в мкр. Заветы Ильича, строительство школы на 550 мест завершено более чем на 50%. Данный объект возводится за счет средств бюджета. Об этом сообщает пресс служба министерства строительного комплекса Московской области.

На площадке около 200 человек, которые ведут работы по армированию и бетонирование вертикальных конструкций, штукатурке стен, устройству наружных сетей и вентилируемого фасада, установке окон и монтаж инженерных систем.

В трехэтажном здании школы разместятся учебные кабинеты, лаборантские, помещения медблока, два спортивных зала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр.

На прилегающей территории разместится площадка для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивная зона.

Общая площадь здания составит 11,1 тыс. кв. метров.

Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.