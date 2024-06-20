Строительная готовность новой школы в Котельниках составляет свыше 70%

сегодня в 16:24

В подмосковных Котельниках строительная готовность новой школы в микрорайоне Парковый составляет более 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

На объекте задействованы более 580 человек и 13 единиц техники. Строители завершают устройство фасада и благоустройство прилегающей территории. Также ведутся отделка внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, электромонтажные работы.

Проект предусматривает обустройство в школе 80 основных и 33 специализированных кабинетов. Также в здании разместятся актовый зал, столовая, четыре спортзала, библиотека с ИТ зоной, кванториум, лаборатории и мастерские. На прилегающей территории появятся стадион, открытый для всех желающих, детские игровые и спортивные площадки.

Открыть школу планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.