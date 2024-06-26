Строительная готовность Костровской школы в Истре составляет 60%

В Истре в Костромской средней общеобразовательной школе в этом году проводится капитальный ремонт. Строительная готовность объекта составляет на сегодняшний день 60%. Об этом сообщает администрация округа.

На данный момент строители выполняют монтаж окон, систем вентиляции, электроснабжения и сетей связи, прокладывают инженерные коммуникации и приступили к укладке плитки стен и пола. Одновременно идут фасадные работы, на 90% завершена кровля. На объекте работают порядка 40 человек.

В рамках капремонта в здании школы 1966 года постройки обновят и заменят все коммуникации, кровлю, фасад, отремонтируют внутренние помещения, а также проведут благоустройство территории. Кроме этого, по завершении ремонтных работ школу оснастят новой мебелью и оборудованием.

При поддержке губернатора Андрея Воробьева и в рамках реализации госпрограммы это уже третья за последние 3 года общеобразовательная школа, капитально ремонтируемая в городском округе Истра. В 2023 году была полностью обновлена Первомайская школа, а в 2022 году старейшая школа округа — им. А. П. Чехова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.