сегодня в 14:27

Строительная готовность детской школы искусств в Ступине составляет более 60%

В рамках госпрограммы Подмосковья по капремонту объектов социальной инфраструктуры в городском округе Ступино на улице Некрасова продолжается капремонт «Детской школы искусств». Строительная готовность составляет более 60%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Ступинская ДШИ появилась в 1993 году и сегодня входит в структурное подразделение МАУ ДО «СДШИ». Воспитанники могут заниматься по следующим направлениям: изобразительное, декоративно-прикладное и театральное искусство и танцы.

«На площадке 30 рабочих, которые завершают фасадные работы, проводят устройство внутренней системы канализации и отопления, устанавливают подоконники, ведут отделку внутренних помещений», — уточнили в министерстве.

В ходе капремонта также в обновленные помещения закупят новую мебель, проведут благоустройство и озеленение территории.

Общая площадь здания составляет более 2 тыс. кв. метров

. Учебное заведение распахнет двери уже 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.