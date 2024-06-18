Строительная готовность детского сада в Лобне составляет 95%

Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев проверил ход строительства детского сада в микрорайоне Катюшки. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 330 мест и будет готово к сентябрю текущего года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На данный момент строительная готовность сада достигла 95%. Заканчиваются работы по обустройству фасадов и внутренних инженерных систем, рабочие продолжают делать внутреннюю отделку помещений, установку дверей, а также обустройство территории», — рассказал Владимир Анатольевич в своем телеграм-канале.

В здании нового детского сада располагаются помещения со спальнями, столовыми и игровыми, залы для занятий музыкой и физкультурой, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда, пищеблок и технические помещения.

Также на территории будет 14 игровых площадок с навесами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.