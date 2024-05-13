Строительная готовность детского сада на ул Колпакова в Мытищах превысила 90%

Строительство детского сада на улице Колпакова завершается в Мытищах. На данный момент работы завершили более чем на 90%. Новый объект сможет принять 250 малышей. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

«На объекте задействовано 42 рабочих и три единицы техники. Ведется отделка внутренних помещений, пусконаладка инженерных сетей, установка сантехнического оборудования, сборка и расстановка мебели», — говорится в сообщении.

В новом детском саду появятся все необходимые помещения для воспитанников: игровые, спальни, раздевалки, буфеты. Занятия музыкой и физкультурой будут проходить в двух специальных залах. На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки, где установлены теневые навесы, песочницы, детские игровые комплексы. Ожидается, что детский сад заработает уже в сентябре 2024 года.

«Я знаю, что возле нашего дома строится детский садик. Мимо когда идешь — радуется глаз, потому он такой разноцветный и большой. Может быть переведу своего малыша сюда, чтобы было удобнее водить», — поделилась жительница Мытищ Анастасия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.