Строители в Ногинске выполнили более половины капремонта комплекса «Знамя»

Капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Знамя» в Ногинске Богородского округа выполнен более чем наполовину. Сейчас строители ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные системы и ведут внутреннюю отделку, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт комплекса «Знамя» продолжается по адресу: Ногинск, улица Санаторная, 3. Строительная готовность объекта превысила 50%. Сейчас подрядчик выполняет кровельные и фасадные работы, монтирует инженерные системы и ведет внутреннюю отделку.

В здании 1966 года постройки заменят кровлю, все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери. Подрядчик также установит системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, благоустроит прилегающую территорию. Для обновленного комплекса закупят новую мебель и спортивный инвентарь.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.