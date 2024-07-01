сегодня в 17:09

Строители приступили к устройству фундамента образовательного учреждения в Котельниках

В Котельниках в мкр Опытное поле продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса площадью почти 45 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день рабочие приступили к устройству фундамента здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое образовательное учреждение будет построено по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

«В городском округе Котельники рабочие продолжается строительство нового воспитательно-образовательного комплекса на 2 450 мест. Подрядчик приступил к устройству фундаментной плиты первого модуля. Одновременно продолжается вынос инженерных сетей. Здание возводят в микрорайоне Опытное поле», — говорится в сообщении.

В состав комплекса, состоящего из нескольких модулей в едином стиле общей площадью 44,6 тысячи квадратных метров, войдут школа на 2 100 учащихся и детсад на 350 воспитанников.

Помимо учебных классов в многофункциональном образовательном комплексе предусмотрены мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, актовый зал с эстрадой на 800 мест и четыре спортивных зала, пищеблок и столовые, блок медицины и библиотечно-информационный центр с IT-зоной, классы роботехники и IT полигон.

В блоке детского сада, рассчитанном на 14 групп для детей от полутора до семи лет, разместят групповые ячейки со спальнями, игровыми и обеденными зонами. На территории оборудуют спортивные и игровые площадки.

Завершить строительство планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.