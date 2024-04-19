Строители начали возводить несущие конструкции детской поликлиники в Чехове

сегодня в 14:31

В Чехове в рамках нацпроекта «Здравоохранение» полным ходом идет строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. На строительной площадке подрядчик завершил все работы по устройству фундамента, приступил к возведению несущих конструкций здания, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

На объекте трудятся 48 рабочих и 11 единиц техники.

«Строители завершили работы по устройству фундаментной плиты и приступили к армированию и бетонированию несущих конструкций здания», — уточняется в сообщении.

Строительство новой поликлиники ведется на улице Мира. Общая площадь четырехэтажного здания составит порядка 8,6 тыс. кв. метров, она будет принимать до 500 маленьких пациентов в смену.

По проекту в здании разместятся кабинеты участковых педиатров, отделение неотложной помощи, хирургии, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации, кабинеты УЗИ, ЭКГ, инфекционное и стоматологическое отделения, а также комнаты здорового ребенка.

В поликлинике предусмотрены зоны комфортного ожидания для пациентов, комната матери и ребенка, игровая зона, а также будет организована безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Снаружи обустроят парковку, места для игр и отдыха.

Ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.