Стивен Сигал не смог продать дом в Усово за 650 млн рублей

Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал не смог продать особняк в подмосковном Усово даже после снижения цены на 50 миллионов рублей, сообщает kp.ru .

73-летний актер выставил на продажу двухэтажный дом на Рублевке в начале 2026 года. Изначально недвижимость оценили в 700 миллионов рублей, однако покупателя найти не удалось. После этого стоимость снизили до 650 миллионов.

По данным издания, Сигал переехал в другой коттедж неподалеку, но сделка по продаже прежнего дома так и не состоялась. В объявлении продавцы даже разместили фотографию владельца, однако это не повлияло на интерес покупателей.

Особняк оформлен в стиле современной американской классики. Внутри — панорамные окна, мебель из массива дерева и отделка натуральным камнем. На первом этаже расположены холл, кухня, кабинет, личный кинотеатр и винная комната.

Второй этаж занимает зона отдыха с тремя спальнями и гардеробными. На участке также есть гостевой дом с баней и сауной, душевая и беседка для барбекю. Несмотря на оснащение и престижное расположение, объект до сих пор остается без покупателя.

