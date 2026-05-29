Стивен Сигал не смог продать дом в Усово за 650 млн рублей
Актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал не смог продать особняк в подмосковном Усово даже после снижения цены на 50 миллионов рублей, сообщает kp.ru.
73-летний актер выставил на продажу двухэтажный дом на Рублевке в начале 2026 года. Изначально недвижимость оценили в 700 миллионов рублей, однако покупателя найти не удалось. После этого стоимость снизили до 650 миллионов.
По данным издания, Сигал переехал в другой коттедж неподалеку, но сделка по продаже прежнего дома так и не состоялась. В объявлении продавцы даже разместили фотографию владельца, однако это не повлияло на интерес покупателей.
Особняк оформлен в стиле современной американской классики. Внутри — панорамные окна, мебель из массива дерева и отделка натуральным камнем. На первом этаже расположены холл, кухня, кабинет, личный кинотеатр и винная комната.
Второй этаж занимает зона отдыха с тремя спальнями и гардеробными. На участке также есть гостевой дом с баней и сауной, душевая и беседка для барбекю. Несмотря на оснащение и престижное расположение, объект до сих пор остается без покупателя.
