Стационар Сергиево-Посадской больницы будет работать во время капремонта

Основной корпус Сергиево-Посадской больницы готовится к капитальному ремонту. Это важная часть реализации стратегии развития Сергиева Посада в области здравоохранения. О том, как это будет организован этот процесс, рассказал главный врач медучреждения Олег Дмитриев, сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне это событие в социальных сетях анонсировал депутат Государственной думы Сергей Пахомов. «Готовимся к полному капитальному ремонту основного корпуса районной больницы в Сергиевом Посаде. Здание постройки 1983 года по проектным решениям 1969 года устарело во всех смыслах», — отметил депутат.

Известно, что ремонт завершится к 2028-му году. Три года — это немалый срок, поэтому главной целью администрация медучреждения ставит сохранение персонала и объема оказания медицинской помощи населению.

«Предвосхищая вопрос, отвечу: полностью стационар закрываться не будет. Безусловно, строители преследуют такую цель, чтобы полностью освободить здание на время проведения работ, но мы не планируем идти по этому пути. Во-первых, это повлечет неминуемое снижение оказываемой помощи населению с необходимостью маршрутизации, в тот же Дмитров или Пушкино. Мы это переживали в годы пандемии и помним ту волну недовольства наших жителей. Мы будем договариваться со строителями, и решать, как организовать ремонт поэтапно», — сообщил Олег Дмитриев.

При этом сокращение коечного фонда на время ремонта будет — но эту нагрузку планируется распределить совместно с Елизаветинской больницей в Хотькове. В новом медицинском комплексе стационар рассчитан на 60 мест. Кроме того, ожидается ротация коечного фонда. Так, например, планируется переместить неврологическое отделение № 2 также на территорию хотьковской больницы. Соответственно, помещения отделения могут быть использованы под нужды стационара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.