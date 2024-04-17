Стартовал монтаж купола в Центральном кластере МГТУ им Баумана

Специалисты начали подъем и установку купольной конструкции в Центральном кластере МГТУ им. Н. Э. Баумана, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На опорной балке между пятью корпусами Центрального кластера уже установлено 22 металлических подъемных крана, на каждый из которых будет закреплена лебедка для синхронного подъема купольной конструкции, укрупненная сборка которой уже была выполнена на земле.

После подъема и установки строители нанесут на конструкцию огнезащиту, обеспечат устройство лотков для кабелей освещения и мембраны.

«Это самая амбициозная задача на участке строительства Центрального кластера МГТУ им. Н. Э. Баумана — установка купольной конструкции весом порядка 100 т, которая будет возвышаться на 40 м над землей. Диаметр внешнего кольца купольной конструкции составит 78 м, а внутреннего — 46,5 м», — объяснил Бочкарев.

По расчетам и проектным решениям конструкция должна выдержать всевозможные сочетания климатических и прочих эксплуатационных нагрузок.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов подчеркнул, что для крепления конструкции будут использоваться канаты диаметром 42, 62, 72 мм из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 МПа. Их совокупная длина составит 2054 м.

«Общая площадь Центрального кластера с учетом стилобата составит почти 60 тыс. кв. м. Проектом предусмотрена единая стилистика фасадных решений для всех 5 корпусов Центрального кластера. Интересные геометрические формы создадут динамичный и запоминающийся образ объекта. На стеклянных фасадах, общая площадь которых составит около 30 тыс. кв. м, а высота стеклопакетов будет превышать 5 м, предусмотрена декоративная печать», — отметил Загрутдинов.