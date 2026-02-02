Стало известно, запретят ли на Урале строить квартиры-студии ради демографии

В Москве и Санкт-Петербурге минимальная площадь квартир-студий теперь ограничена 28 квадратными метрами. Депутаты Госдумы регулярно выдвигают инициативы о введении аналогичного ограничения по всей стране. Член экспертного совета при Минэкономики Свердловской области, девелопер Владимир Городенкер полагает, что подобная практика вполне может быть внедрена и в этом регионе, исходя из результатов московского эксперимента, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Для Москвы это, может быть, и верно, правило носит глубокий смысл: чтобы больше приезжало в Москву не просто одиночек, а семейных, чтобы люди больше рожали. Мы прекрасно понимаем, что маленькая квартира не помогает семье создать еще одного человека. Посмотрим, какие результаты, демографические либо экономические, от этого получит Москва. Увидим это лет через 5. Москва — законодатель моды и правил, вполне вероятно, что и в регионах мы к этому придем», — отметил он.

При этом Владимир Городенкер выразил мнение, что запреты и ограничения в сфере строительства — не самый эффективный способ стимулирования роста населения.

«Ограничения в строительстве — не совсем правильный путь. Рынок справедлив: люди покупают то, что могут себе позволить, если нужен продукт — мы его производим», — заключил девелопер.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.