Стало известно, в каких городах-миллионниках россияне планируют покупать жилье

«Авито»: чаще всего россияне планируют приобрести жилье в Москве и Петербурге

Среди городов-миллионников наиболее часто россияне планируют приобрести жилую недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге. При этом самая большая доля желающих купить квартиру в городе проживания зафиксирована в Уфе, Казани, Екатеринбурге и Перми, сообщили РИАМО в пресс-службах платформ «Авито Реклама» и «Авито Недвижимость».

В опросе приняли участие 10 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 лет. Согласно исследованию, 16% опрошенных планируют покупку недвижимости в Москве, 9% респондентов — в Петербурге и еще 5% — в Екатеринбурге.

При этом в 9 из 16 городов Северная столица стала вторым по популярности местом покупки недвижимости после родного города. Москва оказалась на втором месте в 8 из 16 городов-миллионников.

Больше всего желающих приобрести квартиру в своем городе оказалось в Уфе (85%), Казани (82%), Екатеринбурге (82%), Перми (80%), Ростове-на-Дону (79%) и Краснодаре (78%). Самые низкие показатели оказались у Воронежа (57%) и Волгограда (44%).

Приобрести квартиру в Петербурге планируют 76% горожан, в Нижнем Новгороде — 71%, в Москве — 69%, в Самаре — 67%, в Новосибирске — 67%, в Омске — 64%, в Челябинске — 60% и в Красноярске — 58%.

Наиболее популярной причиной приобретения недвижимости в крупном городе является стремление к улучшению жилищных условий, что отметили 34% респондентов. Еще 26% опрошенных приобретают жилье для детей и родственников. Планируют извлекать доход от сдачи недвижимости в аренду около 18% граждан, а 15% намерены переехать в собственное жилье для независимости от родителей или арендодателей.

«Можно выделить несколько сценариев при покупке жилья в крупных городах за пределами домашнего региона. Молодые люди ищут варианты для переезда, так как стремятся реализоваться в учебе и работе, поэтому преимущественно выбирают Москву и Санкт-Петербург. В случае с миллениалами добавляется климатический фактор», — рассказал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Он добавил, что жители двух столиц и богатых северных регионов хотят иметь основное или второе жилье в месте с более мягкой зимой, рядом с морскими и горнолыжными курортами. Не стоит исключать также инвестиционный сценарий: спрос на жилье в городах-миллионниках выше, значит, выше ликвидность объектов и потенциал их роста в цене.

Россияне, планирующие приобрести недвижимость в городах-миллионниках, узнавали информацию о предложениях застройщиков преимущественно из двух источников: рекомендаций знакомых (35%) и рекламы на классифайдах и маркетплейсах (24%).

«Онлайн давно превратился в полноценную площадку для общения бизнеса и пользователей, с годами менялись лишь инструменты коммуникации и ее форматы. Если раньше аудитория искала информацию о новых жилых комплексах на форумах, сейчас она получает релевантные предложения на онлайн-платформах, в том числе на классифайдах», — отметил директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон.