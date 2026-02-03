Стало известно, сколько зумеров в России не хотят платить ипотеку сами

Компания Level Group проанализировала финансовую грамотность россиян разных поколений в вопросах, касающихся ипотечных и коммунальных платежей. Специалисты выяснили, как много людей самостоятельно справляются со всеми платежами, а также как распределяются обязанности между партнерами. Оказалось, что 23% зумеров предпочитают делегировать оплату счетов своим партнерам. Результаты исследования есть в распоряжении РИАМО.

Аналитики выяснили, что лишь 38% опрошенных самостоятельно и в срок оплачивают все счета. Значительная часть населения — 62% — либо испытывает затруднения с оплатой, либо передает эту обязанность другим лицам.

Ответственность

Наиболее пунктуальными плательщиками оказались представители поколения миллениалов (28-38 лет): 35% из них своевременно вносят все необходимые платежи. За ними следуют старшие миллениалы и поколение X (38-45 лет) с показателем 33%, а также поколение X старше 45 лет — 16%.

Поколение Z (зумеры) демонстрирует наименьший уровень финансовой ответственности: всего 17% молодых людей этой группы своевременно оплачивают счета. При этом четверть зумеров (23%) предпочитает, чтобы ипотечные платежи вносил партнер.

Стоит отметить, что каждый пятый (21%) житель России, вне зависимости от возраста, доверяет оплату счетов своему партнеру. Данный подход является вторым по популярности после самостоятельной оплаты всех счетов (38%).

Просрочки в порядке вещей

13% россиян также признались, что часто забывают или откладывают оплату счетов и кредитов. В данном аспекте зумеры (18-28 лет) проявляют большую ответственность, чем миллениалы и представители поколения X: 22% против 33% и 27% соответственно. Самый низкий процент подобных ответов отмечен у поколения X и старше (45+) — 18%.

Примечательно, что даже наиболее финансово ответственные миллениалы сталкиваются с объективными трудностями в процессе выплат. Так, 19% респондентов испытывают финансовые затруднения, приводящие к просрочкам, и 43% из них — миллениалы в возрасте от 28 до 38 лет.

«Незначительные просрочки по кредитам могут стать фактором, который влияет на одобрение ипотеки. Банки оценивают не только сам факт просрочки, но и ее длительность и частоту. Если за последние полгода у заемщика было одна-две просрочки продолжительностью до 7 дней, шансы на одобрение ипотеки остаются высокими. Однако регулярные задержки платежей, даже на несколько дней, формируют картину финансовой недисциплинированности. Банк может сделать вывод о неспособности заемщика управлять своими обязательствами, что критично при оценке заявки на крупный долгосрочный кредит», — рассказал руководитель отдела ипотеки Юлиан Овечкин.

