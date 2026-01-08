Стало известно, сколько зумеров хотят купить жилье в ближайшие 3 года

В России представители поколения Z проявляют большую заинтересованность в покупке собственного жилья, чем их старшие соотечественники, несмотря на меньшую финансовую независимость. Согласно исследованию, проведенному девелоперской компанией «Мангазея» на платформе «Яндекс.Взгляд», которое есть в распоряжении РИАМО, две трети молодых людей планируют совершить такую покупку в ближайшие три года, в то время как среди поколения бэби-бумеров (респонденты в возрасте 55-65 лет) эта доля несколько ниже.

По мнению директора по продажам жилой недвижимости Федора Ушакова, различия в подходах обусловлены разными мотивами.

«Для молодежи готовность к покупке — защитная реакция на нестабильность, инвестиция в актив и способ обрести автономию. Для бэби-бумеров же главное — безопасность. Их решение — это взвешенный компромисс между комфортом и сохранением статуса-кво», — объясняет эксперт.

В то время как осмотрительность и рациональный подход сдерживают активность на рынке недвижимости со стороны старшего поколения, молодые люди активно изучают доступные предложения. Наибольшей популярностью среди них пользуются двухкомнатные квартиры — такой вариант предпочла почти половина опрошенных. Вероятная причина — стремление иметь отдельное помещение под рабочий кабинет, о котором заявили около трех четвертей респондентов.

Кроме того, 78% молодых людей нуждаются в высокоскоростном интернете, а каждому третьему важна хорошая звукоизоляция, что может свидетельствовать о распространенности удаленной работы среди зумеров.

Как и молодое поколение, большинство бэби-бумеров (64%) также хотели бы приобрести двухкомнатную квартиру. На этом сходство в предпочтениях заканчивается. Для этой категории покупателей на первое место выходит здоровье: близость к медицинским учреждениям имеет решающее значение для подавляющего большинства (92%), а половина опрошенных хотели бы видеть аптеку непосредственно в своем жилом комплексе. Они в первую очередь ценят удобную и безбарьерную среду: половина респондентов отметила важность наличия удобных поручней и просторных коридоров в доме, 43% нуждаются в лифтах с крупными кнопками и голосовым сопровождением, а 36% — в отсутствии порогов.

