Стало известно, сколько стоят квартиры из популярных сериалов 2000-х годов

Популярные в 2000-х годах сериалы «Воронины» и «Папины дочки» возвращаются на экраны — съемки новых сезонов в самом разгаре. Чаще всего их квартиры — выстроенные в павильоне декорации, однако оценить их на реальном рынке недвижимости вполне реально, сообщили РИАМО в пресс-службе девелопера Level Group.

«Папины дочки»

Главные герои семейного ситкома «Папины дочки» живут на улице Володарского, дом № 11, в Таганском районе. При этом такой улицы в Москве нет с 1992 года, когда ей вернули историческое название Гончарная. Это престижный район, особенно ближе к набережным и деловым центрам.

Площадь трехкомнатных квартир в «сталинках» на Таганке составляет 90-100 кв. м, а стоимость стартует от 45 млн рублей.

Здесь наблюдается дефицит новостроек, а стоимость трехкомнатных квартир весьма значительна — от 100 млн рублей. Однако площади таких квартир весьма внушительны — менее 107 кв. м найти не удалось.

«Воронины»

Квартира героев популярного сериала «Воронины» находится на Комсомольском проспекте, дом № 41, в районе Хамовники, который также является одним из престижных в мегаполисе. Трехкомнатные квартиры в этой локации представлены в основном в диапазоне от 56 до 80 кв. м, а стоимость может варьироваться от 28 до 50 млн рублей в старой застройке.

В новостройках квартиры в Хамовниках значительно дороже, самые доступные варианты начинаются от 85 млн рублей, но таких предложений немного, поскольку в районе строятся только элитные небольшие дома.

«Моя прекрасная няня»

На улице Чаплыгина, дом № 11, в Басманном районе столицы жил знаменитый продюсер Максим Шаталин с детьми и работала няня Вика. Это престижный район, который сочетает в себе исторические здания и современные новостройки.

Двухуровневые квартиры представлены здесь, в первую очередь, в домах дореволюционной постройки после перепланировки и ремонта. Это квартиры, где четыре и больше комнат, а значит, и довольно большая площадь — от 250 до 300 кв. м. Стоимость будет составлять от 120 млн рублей на вторичном рынке.

На новостройки здесь разброс цен достаточно большой. Четырех и пятикомнатные квартиры продаются от 50 млн рублей, а верхнего предела нет — можно купить и за 400 млн, и за 1 млрд рублей.