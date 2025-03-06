Стало известно, сколько стоит самая дешевая студия в Москве
В столице самая дешевая студия продается за 4,3 млн рублей
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Самая дешевая студия в столице выставлена на продажу за 4,3 млн рублей, она находится на западе города, заявил эксперт по рынку недвижимости Москвы Валерий Летенков. Об этом сообщает «Лента.ру».
За указанную сумму можно купить апартамент-студию площадью 13 кв. м в доме в Западном округе (ЗАО).
Квартира-студия обойдется покупателям дороже — 4,9 млн рублей. Площадь этого жилья составляет 22,4 кв. м. Квартира располагается в Новомосковском округе (НАО).
В феврале на рынке недвижимости мегаполиса продавались 12 тыс. студий. За минувший год объем предложения уменьшился на 22,7%, а средняя цена увеличилась на 11,6%, или почти на 1 млн рублей. В среднем в мегаполисе можно купить студию за 9,3 млн рублей.