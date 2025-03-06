Стало известно, сколько стоит самая дешевая студия в Москве

Самая дешевая студия в столице выставлена на продажу за 4,3 млн рублей, она находится на западе города, заявил эксперт по рынку недвижимости Москвы Валерий Летенков. Об этом сообщает «Лента.ру» .

За указанную сумму можно купить апартамент-студию площадью 13 кв. м в доме в Западном округе (ЗАО).

Квартира-студия обойдется покупателям дороже — 4,9 млн рублей. Площадь этого жилья составляет 22,4 кв. м. Квартира располагается в Новомосковском округе (НАО).

В феврале на рынке недвижимости мегаполиса продавались 12 тыс. студий. За минувший год объем предложения уменьшился на 22,7%, а средняя цена увеличилась на 11,6%, или почти на 1 млн рублей. В среднем в мегаполисе можно купить студию за 9,3 млн рублей.