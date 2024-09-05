Стало известно, почему у нацпроекта по доступному жилью в РФ возникли трудности

сегодня в 14:21

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова отметила, что российские семьи должны были улучшить свои жилищные условия за счет нацпроекта «Жилье и городская среда», однако при его реализации возникли серьезные трудности, сообщает АБН24 .

Специалист считает, что покупка недвижимости в РФ стала менее доступной, в том числе для обеспеченных семей, из-за отмены льготных программ и повышения ставок по ипотеке.

«В результате на рынке сформировался большой отложенный спрос: потенциальные покупатели, столкнувшись с высокими ставками, откладывают покупку жилья, ожидая снижения ставок», — пояснила она.

Перескокова обратила внимание, что на сегодняшний день на рынке недвижимости наблюдается относительная стагнация, в связи с чем большинство продавцов готовы идти навстречу.

Эксперт посоветовала людям, которые задумались о покупке квартиры или дома, не временить со сделкой из-за падения цен.