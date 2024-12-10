Стало известно, почему аренда квартир в Петербурге стала такой проблематичной

Аренда жилья в Санкт-Петербурге стала довольно проблематичной: стоимость продолжает расти, а спрос часто превышает предложение. Людям, тем не менее, некуда деваться. Эксперт по недвижимости Мария Кудреватых рассказала, что влияет на формирование цен в этом сегменте и есть ли возможность для изменения ситуации, сообщает АБН24 .

Арендные ставки в Северной столице достигли исторически высоких уровней: средняя цена за месяц аренды близка к 60 тысячам рублей. Основной причиной такого роста цен стали изменения в сфере ипотеки.

Отказ от государственных программ и увеличение процентных ставок заставляют граждан отложить приобретение жилья, что приводит к росту числа арендаторов, стремящихся улучшить свои жилищные условия. Эксперт отметила, что даже с учетом подорожания, аренда квартиры сегодня оказывается более выгодной по сравнению с ежемесячными выплатами по ипотеке.

Ценообразование также зависит от предпочтений арендаторов: высоко ценятся квартиры с качественным ремонтом, за которые арендаторы готовы платить больше. Тем не менее, по словам специалиста, есть владельцы, которые не стесняются устанавливать высокие цены — впервые за многие годы именно они диктуют условия на рынке.

По словам Кудреватых, до прекращения программы льготной ипотеки рынок аренды находился в скорее убыточном состоянии. Сначала из-за пандемии, а затем в результате волны релокаций, собственники не могли поднять цены на аренду из боязни полностью потерять арендаторов. В то же время стоимость самой недвижимости продолжала расти. Теперь, по мнению эксперта, рынок претерпел изменения.

«Когда упадут ставки по ипотеке, когда людям снова будет удобнее, интереснее, комфортнее все-таки покупать себе жилье, а не снимать, тогда у нас хоть как-то сдвинется рынок вниз. Но тут надо понимать, а когда наступят эти классные условия для покупателей, чтобы они вот так вот пошли и начали резко покупать себе квартиры. Это может пройти год, два, три. А уже за это время все привыкнут к ценам», — заключила эксперт.