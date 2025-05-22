Стало известно, какие штрафы могут появиться для дачников за неосвоение участка

Новые штрафы будут угрожать тем дачникам, которые строят на своих участках коммерческие объекты, например, автомастерские, сообщил РИАМО адвокат Вадим Багатурия.

Ранее Росреестр предложил штрафовать дачников за неосвоение земельных участков и их нецелевое использование. Сейчас по проекту поправок в КоАП РФ идут общественные слушания.

«Дачников не ждет никаких катастроф, потому что нововведения направлены прежде всего на тех, кто злоупотребляет своим правом, тех, кто на землях для приусадебных дачных участков или индивидуального жилищного строительства возводит коммерческие объекты. Поэтому государство в данном случае будет абсолютно право, если этих людей будут штрафовать», — сказал Багатурия.

Он привел в пример, когда человек на участке индивидуального жилого строительства строит автомастерскую и начинает зарабатывать на этом. В таком случае это нецелевое использование. При таких нарушениях предлагается исходить из норм ч. 1 ст. 8.8 КоАП. Сумма штрафа для граждан составит 0,5–1% от кадастровой стоимости земли, или до 20 тыс. руб., если кадастровая стоимость неизвестна.

Багатурия объяснил, что термин «неиспользование» подразумевает, что в аренду или в собственность взяли земельный участок и ничего с ним не делают. Для физических лиц штрафы за такое составят от 1% до 1,5% от кадастровой стоимости.