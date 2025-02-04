Стало известно, какие риски несет выдача льготной ипотеки за обещание родить

Предложение выдавать льготную ипотеку тем, кто планирует рождение ребенка в течение двух лет, может стать эффективной мерой поддержки для молодых семей, которые хотели бы решить жилищный вопрос перед пополнением в семействе. Однако не следует забывать и о существующих рисках, сообщил РИАМО руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Сегодня у молодых пар часто нет собственного жилья, а приобрести квартиру по рыночной ипотеке финансово затруднительно. Новая инициатива, предложенная представителями строительной отрасли, позволит оформлять ипотеку по той же схеме, что и по программе «Семейная ипотека», со ставкой 6%, если пара планирует рождение ребенка в течение 2 лет.

Однако в этой схеме кредитования есть подводные камни, подчеркнул эксперт.

«Так, если заемщик в отведенный срок не сможет предоставить документ, подтверждающий то, что он стал родителем, банк пересчитает льготную ставку на рыночную, актуальную к тому времени. Можно ожидать, что к тому времени произойдет снижение ключевой ставки и как результат рыночные ставки по ипотеке станут значительно ниже, чем актуальные на сегодняшний день, однако риски существуют, и о них не стоит забывать», — заявил Овечкин.