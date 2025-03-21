Стало известно, какие квартиры могут себе позволить многодетные семьи в РФ

Компания Level Group провела исследование, чтобы выяснить, в каких условиях в России живут семьи с тремя и более детьми. Оно показало, что каждый четвертый ребенок в стране (24%) не имеет отдельной комнаты. Столько же опрошенных признались, что живут с большой семьей в съемной квартире, сообщили РИАМО в пресс-службе компании Level Group.

Среди тех семей, у кого в квартире есть детская комната, большинство детей (60%) делит ее со своим братом или сестрой. При этом каждый второй родитель (47%) считает, что у каждого ребенка должна быть отдельная комната.

В каких условиях проживают многодетные семьи

Многодетные семьи также рассказали, в какой квартире проживают в данный момент. Подавляющее большинство опрошенных (62%) имеют собственное жилье. При этом успела приобрести квартиру в ипотеку каждая пятая многодетная семья (21%). 32% поделились, что получили квартиру по наследству, еще 9% купила квартиру за наличные.

Каждый четвертый опрошенный (24%) признался, что живет с семьей на съемной квартире. При этом 17% хоть и арендуют жилье в данный момент, ждут выдачу ключей от своей квартиры. А вот живут в квартире родителей только 14% опрошенных.

Ожидание и реальность: метраж квартиры для многодетной семьи

Многодетные семьи также поделились, в квартире какого метража они проживают и насколько такие условия комфортны. Каждый второй опрошенный (41%) рассказал, что живет в квартире от 50 до 70 кв. м. Еще столько же респондентов (40%) назвали метраж менее 50 кв. м. И только каждый пятый (19%) имеет квартиру от 70 до 100 кв. м.

Отвечая на вопрос, квартира какого метража оптимальна для многодетной семьи, каждый второй (44%) назвал жилье больше 100 кв. м. Еще 45% поделились, что хотели бы иметь квартиру от 70 до 100 кв. м. И только 11% были бы рады квартире от 50 до 70 кв. м.

Руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин рассказал, что каждый пятый опрошенный (21%) признался, что при принятии решения об улучшении жилищных условий материнский капитал является существенной финансовой поддержкой. По данным Level Group, маткапитал чаще всего тратят на покупку однокомнатных квартир — в 29% случаев, реже — трехкомнатных и двухкомнатных (в 22%).

«Наименьшим спросом при оформлении сделок с материнским капиталом пользуются большие квартиры четырех и пяти комнат — их покупают не чаще чем в 5% случаев. Интересно, что квартиры-студии, покупают значительно чаще многокомнатных квартир — в 18% случаев», — добавил Овечкин.