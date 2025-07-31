Стало известно, как сниженная ключевая ставка повлияет на российский рынок жилья

После того как Центробанк России принял решение снизить ключевую ставку в стране до уровня 18%, для девелоперов и покупателей откроется окно на рынке недвижимости. О том, каких прогнозов ожидать в этой области, в разговоре с РИАМО рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» «Авито» Артур Ахметов.

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку до 18%, но, несмотря на аналогичное значение, которое уже было в 2024 году, условия на рынке изменились. В прошлом году такой уровень ставки был достигнут в результате серии повышений, что совпало с завершением массовой льготной ипотеки и привело к снижению числа сделок. Тогда основная часть покупателей постаралась выйти на сделку в последний месяц действия льготной программы — в июне 2024 года.

В настоящее же время ситуация складывается обратным образом. Ключевая ставка в 18% — это результат понижения, такая корректировка денежно-кредитной политики воспринимается участниками рынка как положительный сигнал и может стимулировать оживление спроса.

О планах

Новая ставка начала действовать с 28 июля, и некоторые банки уже анонсировали обновление условий по рыночным ипотечным программам.

«Известно о планах некоторых кредиторов снизить ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п., в отдельных случаях — до уровня ниже 20% при первоначальном взносе более 50%. Мы ожидаем, что в течение двух недель большинство банков представят свои предложения. Активность покупателей уже начала восстанавливаться — за последние три месяца средняя ставка по рыночной ипотеке сократилась с 29% до 21%. В ближайшую неделю возможно снижение еще на 1,5–2,5 п. п., что может вернуть на рынок часть клиентов, которые ранее взяли паузу в ожидании более доступных условий финансирования», — рассказал эксперт.

Корректировка ключевой ставки также может повлиять на реализацию программ с господдержкой. С 7 августа сократятся бюджетные расходы на компенсации банкам по льготной ипотеке — в среднем на 1–1,5%.

По прогнозам, застройщики также должны отреагировать на снижение ключевой ставки. Они могут начать предлагать новые ипотечные программы через уменьшение компенсации банкам или за счет более привлекательных условий для покупателей. Особенно это может стимулировать сегмент клиентов, которые не попадают под действующие льготные условия, но готовы купить жилье при сниженном размере ежемесячного платежа.

К чему готовиться

Ожидается, что на первичном рынке может произойти рост активности покупателей в рамках уже выведенных в продажу проектов. Но ощутимых ценовых изменений в ближайшей перспективе не прогнозируется. При дальнейшем снижении стоимости заемных средств и активизации программ субсидирования возможен рост спроса, который со временем может начать оказывать влияние и на ценовую динамику.

«В целом, текущее решение ЦБ РФ открывает окно возможностей как для девелоперов, так и для покупателей. Оно формирует благоприятный фон для положительной динамики по количеству сделок и может поддержать рынок в период традиционно сдержанной активности в летний период. Дальнейшая ситуация будет зависеть от монетарной политики, в том числе от заседания ЦБ в сентябре, гибкости банковских предложений и активности участников рынка в части развития рыночных и льготных ипотечных решений», — заключил Ахметов.