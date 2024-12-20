Стало известно, как изменится стоимость вторичной недвижимости в России в 2025 г

За счет готовности предоставлять дисконт при стагнации средняя стоимость вторичной недвижимости в 2025 году снизится на 2-3%. При этом в Москве будет увеличиваться разрыв по ценам между квартирами в новых домах и старом фонде, сообщил РИАМО гендиректор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

«Если сохранятся сегодняшние условия, то в первой половине 2025-го на рынке вторичного жилья Москвы мы будем наблюдать период стагнации. В это время номинальные цены, за которые объекты будут выставлять в продажу в объявлениях, меняться практически не будут. Однако за счет готовности продавцов предоставлять дисконт средняя стоимость вторички снизится за 2-3%», — сказал Пысин.

При этом он добавил, что довольно сложно давать прогнозы по ценам на квартиры в горизонте целого года, так как постоянно происходят события, которые оказывают заметное влияние на сферу недвижимости.

«Далее, во второй половине 2025-го, рынок вторичного жилья перейдет к росту. Однако он будет плавным, в пределах уровня инфляции и коснется не всех объектов. Квартиры старого фонда, распложенные в панельках и пятиэтажках, которые не попадают под программу реновации, если и подорожают, то минимально. В лучшем случае на 1-2%. Спрос на такие объекты стабильно сокращается. Их собственникам советовал бы поторопиться с продажей, если на горизонте появляется покупатель», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в то же время квартиры в современных домах, построенных после 2010-х годов, особенно так называемая новая вторичка, будут расти в цене во второй половине 2025-го. Относительно показателей мая-июня их стоимость до конца года увеличится на 5-10% в зависимости от параметров конкретного объекта.

«Сегодня мы наблюдаем повышенный спрос на квартиры в фактически новых домах, сданных совсем недавно. Их продают уже не застройщики, а физические лица. Люди начали рассматривать их как альтернативу новостройкам, которым ранее отдавали предпочтение ввиду возможности покупки по программе льготной ипотеки с низкой ставкой», — информировал специалист.

Пысин резюмировал, что, таким образом, в новом году на столичном рынке вторичного жилья продолжится тренд на увеличение разрыва по ценам между квартирами в новых домах и старом фонде.