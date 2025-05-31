Стало известно, как изменился спрос на аренду загородных домов в РФ в преддверии лета

Спрос на аренду загородных домов в России вырос на 40% в преддверии лета

Спрос на аренду загородных домов в России вырос на 40% с приближением летнего сезона. За год интерес россиян к краткосрочной аренде домов вырос на 40%, сообщили РИАМО в пресс-службе финтех-компании ЮMoney.

В майском опросе приняли участие 2 тыс. пользователей ЮMoney, среди которых 70% мужчин и 30% женщин. По данным совместного с онлайн-сервисом бронирования жилья «Суточно.ру» исследования, 60% россиян предпочитают проводить лето за городом. Ещё 31% опрошенных предпочитают проводить лето в городе, а остальные выбирают вариант «между городом и дачей».

У 31% опрошенных есть свой загородный дом или дача, у 37% — нет. Еще 20% респондентов имеют возможность погостить у друзей или родственников, а 12% планируют построить свой дом за городом.

Желание арендовать загородный дом на летний период выразили 24% опрошенных. Не рассматривают такую возможность 73% респондентов, а оставшиеся пока не определились с выбором.

Наиболее популярными направлениями для отдыха стали Московская область (Истра, Сергиев Посад, Химки, Клин, Воскресенск). На втором месте расположились города Золотого кольца (Владимир, Суздаль, Ярославль). В тройку лидеров также входит Ленинградская область и побережье Финского залива.

Среди других востребованных направлений — Краснодарский край (Туапсе, Адлер, Анапа), Калининградская область (Зеленоградск, Куршская коса), Пермский край, а также Свердловская, Тульская, Омская и Новосибирская области.

По данным сервиса «Суточно.ру», россияне все чаще выбирают загородные дома для краткосрочного отдыха. За год количество таких бронирований выросло на 40%. Обычно арендуют жилье на 5 дней и тратят на это около 40 тыс. рублей. Лидеры по популярности — Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Дагестан и Карелия.

Этим летом средняя стоимость аренды дома в России составляет 8 тыс. рублей в сутки, что на 10% больше, чем в прошлом году. В Подмосковье средняя цена аренды дома составляет 13 тыс. рублей, а в Ленобласти — 10 тыс. рублей. В Краснодарском крае аренда дома обойдётся в 7,3 тыс. рублей в сутки, в Дагестане — в 6,5 тыс. рублей, а в Карелии — в 10 тыс. рублей.