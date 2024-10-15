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Стало известно, из каких городов можно переехать в Московскую область без доплат

Жители определенных российских городов могут продать свою однокомнатную квартиру и без доплат переехать в Подмосковье, приобретя здесь жилье на полученные от сделки средства, сообщает РБК .

Аналитики сервиса объявлений ЦИАН провели исследование, проанализировав цены на однокомнатные квартиры в городах с населением 500 тыс. человек и Подмосковье в октябре 2024 года.

Так, в Видном, Пушкине, Лобне, Балашихе и Домодедове жилье стоит в среднем 7,3–7,4 млн руб. Переехать туда могут без доплат россияне, продавшие свои квартиры в Севастополе или Казани.

Из Владивостока или Нижнего Новгорода можно переехать в Дубну, Раменское, Истру, Подольск, Сергиев Посад. Там квартиры стоят 5,8–6,2 млн руб.

Собственники квартир в Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону могут продать свое жилье за 5-5,5 млн руб. и приобрести однушку в Щелкове, Солнечногорске, Чехове.

Ранее в Подмосковье был выявлен дефицит многокомнатных квартир. Сокращение предложения многокомнатного жилья связали с повышенным спросом на семейную ипотеку.