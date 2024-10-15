В Подмосковье выявлен дефицит многокомнатных квартир

Управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин заявил, что по итогам третьего квартала 2024 года на первичном рынке Московской области было продано 42 930 квартир и апартаментов в 217 новостройках, сообщает Газета.ru .

По его словам, это на 0,1% меньше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 2,9% больше в сравнении с началом года.

В продаже находятся 8 777 студий (рост на 12% с начала года), 19 220 однокомнатных квартир (увеличение на 3,4%), 11 510 двухкомнатных (-1,2%), 3 216 трехкомнатных (-4,1%) и всего 201 четырехкомнатная квартира (-30%). По мнению Ваулина, это указывает на дефицит многокомнатного жилья на рынке Подмосковья, так как предложение квартир с тремя и более комнатами сократилось на 6% за 9 месяцев 2024 года.

«В совокупности на долю подобных квартир и апартаментов сегодня приходится менее 8% предложения. При этом доля сделок по договорам долевого участия с такой недвижимостью превышает 10%», — добавил эксперт.

Ваулин связывает сокращение предложения многокомнатного жилья с повышенным спросом на семейную ипотеку. Большинство девелоперов ориентировались на кредиты с господдержкой, что привело к недостатку больших лотов в новых жилых комплексах.

Исследование, благодаря которому были получены эти данные, было проведено в октябре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.