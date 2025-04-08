Стало известно, где предпочитают строить дома москвичи

Банк ДОМ.РФ проанализировал, в каких локациях москвичи предпочитают строить индивидуальные дома с эскроу по договорам подряда. Самое большое число проектов реализуется в Солнечногорском, Домодедовском округах и Новой Москве. Следом по популярности — Новая Рига, Химкинский, Одинцовский и Пушкинский районы.

Около 40% проектов приходится на деревянные каркасные дома, на втором месте по предпочтениям — дома из газобетона (23%), на третьем — из клееного бруса (8,5%).

Чаще всего москвичи выбирают проекты домов в европейском (27%) и классическим (26%) стилях. Любителей скандинавской архитектуры — 15%, барнхаус — 10%. Более 55% проектов реализуется в черновой отделке, 23% — в «предчистовой», еще 22% «под ключ».

«На текущий момент Банк ДОМ.РФ открыл кредитные линии подрядчикам ИЖС из Московского региона для строительства частных домов с эскроу на сумму свыше 3 млрд рублей, что позволяет осуществить строительство более 120 тыс. кв. м. Механизм эскроу помогает покупателям домов защитить свои средства, поэтому все больше заказчиков выбирают такой способ оплаты строительства. Подрядчики в свою очередь имеют возможность увеличить количество проектов и получать бесперебойное финансирование от банка на каждом этапе стройки. Это оказывает влияние на рост популярности эскроу, мы прогнозируем сохранение восходящего тренда в объемах строительства индивидуального жилья с использованием этого механизма, — пояснила руководитель подразделения „Комплексные продукты“ Банка ДОМ.РФ Елена Пигасова.