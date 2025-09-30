Стало известно, чего ждать от ипотеки в 2026 году на фоне новой ключевой ставки

Ипотека больше не является простым способом приобретения жилья. В прошлом можно было рассчитывать на более лояльные условия, однако с каждым месяцем требования банков ужесточаются, а с 2026 года введение цифровой проверки сведет на нет любые обходные пути. О том, что это означает для потенциальных заемщиков, специально для АБН24 рассказал эксперт в области недвижимости Роман Крылов.

В настоящее время состояние ипотечного рынка напрямую зависит от ключевой ставки, устанавливаемой Центробанком. Зависимость здесь прямая: снижение ключевой ставки ЦБ влечет за собой уменьшение средних ставок по ипотеке со стороны банков, и наоборот. Этот основополагающий механизм определяет конечную стоимость кредита для заемщиков.

«Уже с марта 2026 года ЦБ запускает полную цифровизацию процесса проверки заемщиков. При подаче заявки банки будут автоматически получать данные из государственных сервисов: „Госуслуг“ (трудовая деятельность, электронная трудовая книжка), налоговой службы (доходы и уплаченные налоги), Пенсионного фонда и Социального фонда (отчисления работодателя). Это сделает систему максимально прозрачной и исключит возможность взять ипотеку на „серые“ зарплаты — банки будут видеть всю официальную картину», — рассказал Крылов.

Требования к потенциальным заемщикам ужесточаются. Если ранее кредитная история играла роль, но не всегда была решающим фактором, то сегодня банки уделяют повышенное внимание размеру официального дохода.

Все меньше финансовых организаций готовы предоставлять ипотечные кредиты «по двум документам» или игнорировать отсутствие подтвержденного дохода. В настоящее время большинство банковских учреждений запрашивают информацию напрямую из государственных систем и проверяют ее достоверность. Эта тенденция будет только усиливаться.

По словам эксперта, в текущем году у заемщиков еще есть возможность оформить ипотечный кредит на более выгодных условиях, но уже в следующем году это станет значительно сложнее из-за ужесточения требований и повышения прозрачности проверок.

