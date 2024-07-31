Стали известны округа Подмосковья с самыми высокими темпами роста цен на жилье

Цены на жилье в Подмосковье быстрее всего растут в Раменском округе

Темпами роста цен на новостройки отличились три городских округа Московской области, пьедестал возглавил Раменский округ, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитики компании «Инком-Недвижимость».

Раменский городской округ стал лидером по растущим ценам на жилье среди муниципальных образований Московской области. Так, в июле этого года стоимость 1 кв. м здесь оценивалась в 166,9 тыс. руб., что на 24,5% больше, чем цены, которые предлагались в июле прошлого года.

Второе место в топе занял городской округ Солнечногорск. Здесь в июле стоимость 1 кв. м в среднем составила 149,8 тыс. руб., что на 23,6% больше, чем в середине лета 2023 года.

Замыкает тройку лидеров Богородский городской округ. Цены на новостройки поднялись здесь на 23,2% — до 136,2 тыс. руб. за 1 кв. м.

Кроме того, жилье подорожало в Красногорске и Балашихе.

По подсчетам компании «Метриум», во II квартале 2024 года средняя цена 1 кв. м на рынке нового жилья в Подмосковье была 190,3 тыс. руб.

Темпы роста цен эксперты связывают с высоким спросом на покупку квартир.