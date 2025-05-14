Стали известны округа-лидеры Подмосковья по выставленным землям на торги

Фото - © Участок на торгах в г. о. Кашира/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

С 5 по 7 мая на земельно-имущественные торги в Подмосковье выставили более 70 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах Ступино, Серпухов и Кашира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Ступино — более 115 лотов, в г. о. Серпухов — более 70 лотов, а в г. о. Кашира — более 95 лотов.

Так, например, в городском округе Кашира в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 17 соток, расположенный в деревне Никулино. Срок аренды 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 55 335,43 рублей в год.

С начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Ступино в аренду 114 земельных участков, в собственность 23 земельных участка;

в г. о. Серпухов в аренду 19 земельных участков, в собственность 9 земельных участков;

в г. о. Кашира в аренду 36 земельных участков, в собственность 16 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской област и @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

В Московской области создан комитет по конкурентной политике для реализации госполитики в сферах формирования конкурентной среды на территории региона, а также организации и проведения иных конкурентных процедур. Он также необходим для формирования, функционирования и развития в Подмосковье контрактной системы в сфере закупок, формирования и обеспечения функционирования областной единой торговой площадки.