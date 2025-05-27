Стал известен топ-3 округа Подмосковья по выставленным объектам на земельные торги

С 19 по 23 мая комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 165 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Дмитровский, Рузский, Чехов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Дмитровском м. о. — более 290 лотов, в Рузском м. о. — более 140 лотов, в м. о. Чехов — более 200 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Чехов в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью почти 11 соток, расположенный в деревне Сенино. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет 819 717,21 рублей в год.

Стоит отметить, что с начала года победителям аукционов уже были переданы:

в Дмитровском округе в аренду сдано 26 земельных участков, в собственность — 30 земельных участков;

в Рузском округе в аренду — 86 земельных участков, в собственность — 18 земельных участков;

в округе Чехов в аренду — 31 земельный участок, в собственность — 19 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.